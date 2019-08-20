20.08.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Надо было взрывать Керченский паром – экс-глава МВД

Сохранить Крым в составе Украины помешала нерешительность тогдашнего руководства страны, не рискнувшего начать боевые действия.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно было, на 100% [сохранить Крым]. Не было решительности тогда ни у Яценюка, ни у Турчинова. Тогда еще Путин не построил Крымский мост. Почему не была взорвана переправа и не заблокирована. Какие договоренности, покажите хоть одного героя, который погиб за оборону Крыма или кого наградить медалью за оборону Крыма? Нет таких», – заявил Москаль.

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