Надо было взрывать Керченский паром – экс-глава МВД
Сохранить Крым в составе Украины помешала нерешительность тогдашнего руководства страны, не рискнувшего начать боевые действия.
Об этом в эфире телеканала ZIK заявил бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей, экс-глава МВД Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Можно было, на 100% [сохранить Крым]. Не было решительности тогда ни у Яценюка, ни у Турчинова. Тогда еще Путин не построил Крымский мост. Почему не была взорвана переправа и не заблокирована. Какие договоренности, покажите хоть одного героя, который погиб за оборону Крыма или кого наградить медалью за оборону Крыма? Нет таких», – заявил Москаль.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.