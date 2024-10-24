«Надо что-то делать»: члены НАТО не готовы к глобальному конфликту с Россией – американский эксперт

Анатолий Лапин.  
24.10.2024 18:38
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Члены альянса НАТО недостаточно финансируют свои оборонные потребности и не готовы к глобальному конфликт с Россией, которая безостановочно продвигается на фронте.

Об этом на заседании Хельсинской комиссии заявил американский политолог Далибор Рохач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Члены альянса НАТО недостаточно финансируют свои оборонные потребности и не готовы к глобальному конфликт...

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«Мы недостаточно встревожены. Я не думаю, что мы достаточно прислушиваемся к тем, кто знает о российской угрозе больше, чем мы. Три очень простых наблюдения – Россия медленно, но верно и стабильно продвигается в Донбассе, как сказал один чиновник, которого я слышал. Он добавил, что эти небольшие тактические победы, о которых мы говорим, могут в итоге привести к значительному стратегическому преимуществу, если им не противостоять более эффективно.

Мы также находимся в ситуации, когда Россия ведет войну с использованием северокорейских войск и иранских беспилотников. Это, пожалуй, самая близкая к глобальной войне ситуация, с которой мы сталкивались при моей жизни…», – рассуждал он.

«Сегодня гораздо больше, чем в первые месяцы войны, растет спрос на то, чтобы пойти на уступки России, что только подтолкнет Путина к дальнейшим испытаниям нашей решимости. Я имею в виду, что пока северокорейские генералы и офицеры делают селфи на Красной площади, генеральный секретарь ООН тусуется с Владимиром Путиным и другими лидерами БРИКС.

Еще одно наблюдение, которое я сделал на основе некоторых разговоров на прошлой неделе, заключаются в том, что вооруженные силы союзников серьезно недофинансированы, несмотря на увеличение оборонных бюджетов, по сравнению с потребностями, которые могут возникнуть в связи с глобальным конфликтом, мы крайне плохо подготовлены.

Я бы хотел, чтобы все спросили у местных чиновников НАТО, считают ли они, что оперативные планы Альянса могут быть реализованы с учетом состояния наших сил и наших оборонных бюджетов», – заявил Рохач.

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