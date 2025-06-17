«Надо что-то делать» – в Киеве жалуются, что их русофобское нытьё перестало впечатлять даже НАТО

Вадим Москаленко.  
17.06.2025 18:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные международные организации, в том числе НАТО, уже не реагируют на украинские жалобы о регулярных обстрелах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные международные организации, в том числе НАТО, уже не реагируют на украинские жалобы о...

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«Путинские ракеты и дроны убивают украинцев. К большому сожалению, та самая дискуссия, которая происходит на разных международных площадках, она до сих пор не дошла до адресатов, а если и дошла, то не было действенной реакции.

Все институты безопасности, которые должны обеспечивать то самое мировое устройство, которое установлено по итогам Второй мировой войны, они демонстрируют абсолютную импотентность», – негодовал Селезнев.

«ООН, ОБСЕ, НАТО никоим образом не влияют на нынешнюю ситуацию. И каждую из этих уважаемых международных институций мы можем немало упрекать. Но наши упрёки уже не работают, поэтому надо искать другие пути и возможности, чтобы убедить, в частности, наших западных партнеров увеличить объемы военно-технической помощи.

Потому что, очевидно, бороться с вражескими дронами, ракетами, так же как и с танками, голыми руками невозможно. Нужны ресурсы. Как быстро осознает мировое сообщество, что надо что-то делать, потому что следующими могут стать и гарантированно станут они, трудно пока сказать», – причитал он.

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