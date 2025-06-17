«Надо что-то делать» – в Киеве жалуются, что их русофобское нытьё перестало впечатлять даже НАТО

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Западные международные организации, в том числе НАТО, уже не реагируют на украинские жалобы о регулярных обстрелах.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма украинский военный Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путинские ракеты и дроны убивают украинцев. К большому сожалению, та самая дискуссия, которая происходит на разных международных площадках, она до сих пор не дошла до адресатов, а если и дошла, то не было действенной реакции. Все институты безопасности, которые должны обеспечивать то самое мировое устройство, которое установлено по итогам Второй мировой войны, они демонстрируют абсолютную импотентность», – негодовал Селезнев.