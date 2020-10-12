«Надо, чтобы «Минск» был более гибким, вы понимаете?» – Зеленский поплакался американским журналистам

12.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина прекрасно понимает безальтернативность Минских соглашений, однако не намерена выполнять ключевые пункты политической части этого документа.

Об этом в интервью BBC заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин дал четко понять, что мир на Востоке Украины может быть только в случае, если вы даете отдельным территориям на Востоке Украины особый автономный статус, проведёте выборы на этих территориях и позволите им проголосовать, и только после этого вы можете вернуть украинскую армию на границу. Готовы ли вы принять это?» – спросил журналист.

«Мы понимаем сегодня, что у нас есть только Нормандский формат, и мы идем по «минскому» направлению. Мы понимаем, что субъекты в минском процессе – мы и Российская Федерация, мы благодарны посредничеству ОБСЕ в этом процессе на этом сложном пути, но первый и главный пункт был – это прекращение огня, я считаю, что сегодня он выполнен.

Много вещей, много слов, которые идут с Кремля, я понимаю, для чего они идут. Но всё-таки, я хочу вам сказать, что мы готовы идти по Минску. Что касается тех разногласий, которые есть у меня внутри и в нашем обществе, и с тем, что подписал Порошенко, да, они есть, и все об этом знают – и Меркель, и Путин. Я ему неоднократно это открыто говорил», – заявил украинский президент.

«Нет, будут особые условия, закон про особый статус – это изменения в Конституции согласно децентрализации, оно всё должно быть, я с этим согласен. Но изменения Конституции, которые они хотят, они сегодня невозможны.

И передача границы украинской власти после выборов – это неправильно, мы не можем обеспечить безопасные выборы там, никто из наблюдателей не приедет. Кто будет приезжать на ту часть и проводить выборы, если там есть вооруженные люди? Все это понимают. Но мы идем по «Минску». Есть такое – надо, чтобы «Минск» был немножко более гибким. Прошло время, вы понимаете?» – добавил Зеленский.