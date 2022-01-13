«Надо дежурить с гранатометами»: Наливайченко зовет на борьбу с российским десантом

Новости Украины

В 2014 году Служба безопасности Украины готовилась к отражению высадки российского десанта на Киев.

Об этом в эфире телеканала «Апостроф» заявил бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Наливайченко, так же нужно поступать украинским силовикам и сейчас, чтобы испугать Россию.

«24 февраля, когда я зашел в СБУ, с 25 февраля у нас была одна и самая большая головная боль – чтобы российские десантники и самолеты [не высадились в Киеве]. Никакого рассекречивания не надо для этого, я говорю прямо – каждую ночь тогда военная разведка у нас работала адекватно. Не «Нью-Йорк Таймс» сообщала свои наработки, а напрямую мне и руководству государства, каждую ночь начиналось с трех часов: «Заведение самолетов, десант на борту, выдан сухпай» и много чего другого, что есть информация, что подтверждается, что готовятся к десантированию», – утверждает Наливайченко.

«Что делала СБУ? Мы перекрывали взлетные полосы, сколько бы ни осталось тех верных присяге «альфовцев» и офицеров СБУ – было немного на конец февраля, но все они по моему приказу ехали и взлетные полосы «Борисполя», Узина и других аэропортов вокруг Киева, закрывали просто бульдозерами, с гранатометами. И мы не скрывали от русских, мы делали утечки информации, чтобы они знали – взлетайте, нет вопросов, но вы не сядете. Вот как начиналось. Это я говорю о том, что нужно сейчас делать и понимать по отношению к Украине», – заявил Наливайченко.