«Надо додавливать» – раненый Медведчук становится страшным сном Зеленского

15.02.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не ограничится закрытием телеканалов, принадлежащих Виктору Медведчуку, и будет вынужден делать более радикальные шаги против Медведчука, в том числе, через суд.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Кучер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом эксперт почему-то уверен, что уничтожение Медведчука большинству электората должно понравиться.

«По той информации, которая есть у меня, Медведчук пытается наладить коммуникацию с Зеленским, но тот на данном этапе от такой коммуникации отказывается. Кулуарный процесс по поводу того, чтобы договориться об этих каналах, идет.

Мы должны четко понимать, что если Зеленский не продолжит эту политику и не доведет ее до логического завершения, то весь этот процесс еще больше ударит по нему и ударит огромным антирейтингом. Люди видят первый шаг президента, и если они не увидят судебных решений и каких-то наказаний, то это для Зеленского и «Слуги народа» будет ударом по рейтингу.

А мы видим, что президент хочет реанимировать свой рейтинг – уже которое социсследование показывает, что президент уже на втором месте», – сказал Андрей Кучер.