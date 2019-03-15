Надо доказать, что Украина была колонией России – Брехуненко

15.03.2019, Киев, Игорь Петров

В сознании людей Украина не являлась российской колонией, а потому надо изменить этот стереотип.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил доктор исторических наук, заведующий отделом актового археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо прямо сказать, назвать вещи своими именами, назвать Украину в Российской империи с 19 века и далее колонией. И под это подвести исторические аргументы, которых хватает. Показать, насколько в экономической сфере все было завязано, как в России трактовалась украинская ситуация, как в других сферах происходила колонизация.

Стереотип людей – колонии заморские, Испании, Франции и так далее – украинский случай не попадает. Это континентальная колония, об этом есть исторические разработки. Надо, чтобы в сознании людей происходило нормальное восприятие исторических реалий», – сказал Брехуненко.