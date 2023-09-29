«Надо это использовать»: в Киеве констатировали раскол западного мира

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Киев должен ловить момент и пользоваться обостряющимися противоречиями между европейскими государствами в своих интересах.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега» заявил политолог-майданщик Виталий Кулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий отметил, что польская оппозиция обвиняет правящую партию в том, что та хочет вывести Польшу из Евросоюза.

«Это у них перманентная политическая борьба. А то, что в этой борьбе получают определённую поддержку ещё более крайние силы, в том числе украинофобские, это негативное следствие этого всего. Потому что антиукраинские настроения также подогреваются в Словакии, в Польше. В Германии «Альтернатива для Германии» уже на второе место вышла. Радикализуются все, украинская повестка стала проблемой и вызовом для каждой страны», – сказал Кулик.

Он уверен, что эти процессы приведут к расколу Запада, и Киев должен успеть сыграть на этом.

«С другой стороны, эта радикализация и приход к власти новых популистов, это будет создавать новые вызовы. А значит, не будет кооперации, а каждая страна станет преследовать эгоистичные интересы, будет рост эгоизма. И если бы Украина имела внешнеполитическую стратегию, мы бы конвертировали этот механизм в наши интересы. Мы бы создавали мезальянсы и альянсы с разными странами, которые имеют между собой противоречия, и работали бы с ними», – резюмировал политолог.