«Надо ехать в Вашингтон»: Молдова зря присоединилась ко всем санкциям против РФ – экс-министр иностранных дел РМ

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Руководство Молдовы, даже будучи солидарной с позицией Запада, должно найти лазейку, чтобы не присоединяться к антироссийским санкциям в полном объёме, поскольку в России живут более полумиллиона молдавских граждан, которые чувствуют себя брошенными собственной страной.

Об этом в эфире программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV заявил экс-министр иностраных дел Молдовы Тудор Ульяновский.

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«Я сегодня общался с двумя семьями – представителями молдавской диаспоры в России. Они представляют молдавские общины Москвы и Санкт-Петербурга. Они говорят, что чувствуют себя просто брошенными руководством, потому что все контакты – перелеты, железнодорожные передвижения из Молдовы в Россию сейчас не происходят. Люди через Азербайджан и Турцию летают в Молдову! Это проблема, потому что у нас находится больше полумиллиона людей там», – сказал он в ходе телеэфира. По словам Ульяновского, он понимает геополитические мотивы антироссийских санкций, когда молдавское руководство осуждает российское вторжение на Украину. Да, может быть, есть некоторые санкции, которые тебя прессуют политически, Евросоюз и США поддерживают, ты их поддерживаешь. Но нельзя всё делать стопроцентно. Потому что у нас, во-первых, диаспора, притом большая. Они чувствуют себя брошенными. С ними нужно общаться», – сказал он.

Бывший глава молдавской дипломатии считает необходимым добиться у коллективного Запада разрешения для Кишинёва на смягчение антироссийских санкций.

«Нашему руководству следует отправиться в Брюссель или Вашингтон, и сказать: ребята, у нас там есть молдавские граждане, которых мы по Конституции обязаны защищать. Их права сейчас ущемляются. Мы должны с ними работать. Давайте найдём лазейку, чтобы мы им помогали», – заключил Тудор Ульяновский.

Возникает вопрос: а не лучше ли было бы для Кишинёва не становиться ни на чью сторону в конфликте, дабы получить возможность посредничества, как это сегодня делает Индия? Неужели лояльность Западу ценнее, чем судьбы полумиллиона молдаван, живущих в России?