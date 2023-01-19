Надо готовиться к мощному российскому наступлению – Михальчишин
Россия готовится к широкомасштабному наступлению, к которому следует готовиться Украине.
Об этом в эфире интернет-канала «Lviv Media» заявил бывший советник главы СБУ, экс-депутат Верховной рады от ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Да, освобождено 40% территорий, занятых агрессором, однако, к сожалению, он готовит новые наступательные операции и планирует отвоевать ещё не один украинский регион. Конечно, силы обороны Украины будут оказывать сопротивление и проводить собственные оборонные контрнаступательные операции, однако нужно брать во внимание, что наступательный потенциал агрессора не исчерпан.
Более того, в ходе мобилизационных мероприятий, которые ведутся с конца прошлого года и, очевидно, проводятся сейчас, готовится новая волна русского наступления. Соответственно, сейчас необходимо анализировать опыт свежей деоккупации в контексте подготовки к новой волне агрессии врага, чтобы подготовить адекватные позиции для сил сопротивления», – сказал Михальчишин.
Он выразил опасение, что подкрепления русским формируются на территориях новых субъектов РФ.
«Кроме того, они там проводят [в Запорожской и Херсонской областях] мобилизационные мероприятия, и в плане разворачивания ВС РФ на следующие годы министр обороны агрессора чётко обозначил, что имеет намерение формировать три мотострелковые дивизии, в частности, на территории украинских областей – Запорожской и Херсонской.
Это является абсолютно чётким сигналом того, что агрессор готовится мобилизовать украинских граждан нелегитимно включенных в состав граждан РФ и использовать их для ведения дальнейших агрессивных наступательных операций», – считает нацист.
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