«Надо готовиться» – в Москве ждут появления нового ударного западного оружия у ВСУ

Максим Столяров.  
06.09.2024 20:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Страны НАТО не прекратят эскалацию конфликта, и России надо быть готовой к появлению у ВСУ нового вооружения.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО не прекратят эскалацию конфликта, и России надо быть готовой к появлению у...

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«Идет постепенное наращивание способности западных вооружений или тактико-технических характеристик по мере развития событий. Это оружие поставляется в зависимости от ситуации на поле боя. Так сначала были «Джавелины», потом были гаубицы, потом пошли танки, потом, вы видите, уже появлялись «Пэтриоты» и другие средства», – сказал Баранец.

«Это говорит о том, что Запад наращивает боевой потенциал тех вооружений, которые он предоставляет Киеву. Я это рассматриваю как закономерность. Ведь, рассудите сами, вот… образно возьмите, вот, надо просверлить бетонную стенку кому-то. Сначала вы берете сверло одного диаметра, не получается – другого, потом вы хватаетесь уже за перфоратор. Примерно, вот в таком же примитивном сравнении развиваются и поставки западных вооружений для Киева.

Я думаю, что поставки дальнобойных ракет, возможно, на этом не закончатся, а Запад будет представлять еще и другие вооружения, и к этому надо готовиться», – добавил эксперт.

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