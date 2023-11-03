«Надо громко кричать»: Россия могла получить ракеты из КНДР – экс-спикер Генштаба ВСУ

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Россия могла получить от КНДР баллистические ракеты для ударов по Украине.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, бежавший из Крыма вместе с украинскими войсками в 2014-м, Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Селезнева, если это подтвердится, и среди обломков найдут произведенные в КНДР, Украина должна бить во все колокола и требовать от «прогрессивных стран мира» усилить свою поддержку.

«Что касается ракет ближнего радиуса действия, то это, скорее всего ракеты, которых много разных модификаций изготовлено в самой Северной Корее, они достаточно мощные по тактико-техническим характеристикам. Но пока что сложно говорить – я думаю, что только исследовав обломки этих ракет, как только враг их будет применять, мы сможем сказать, какую именно модификацию враг получил от своих северокорейских партнеров, и что с этим делать. В любом случае, усиление боевых возможностей, в частности, российской артиллерии и российских ракетчиков – это очень опасный прецедент, и тут мы будем сталкиваться с новыми вызовами. Что делать с этим? Конечно, наращивать собственное производство, апеллировать к нашим западным партнерам по поводу того, что нам нужно западное оружие. Потому что де-факто путинская Россия ведет свою агрессивную войну при тотальной поддержке правительства Исламской республики Иран и правительства Северной Кореи. То есть, формируется такая себе коалиция. Возникает вопрос – а где же коалиция подобного уровня поддержки со стороны прогрессивных стран мира, потому что высказывание по этому поводу глубокой обеспокоенности точно не будет содействовать победе украинского войска на поле боя. Нам нужно оружие, нужны боеприпасы к этому оружию, нужно технологическое вооружение и военная техника по тем позициям, которые четко и конкретно обозначил главнокомандующий вооруженными силами генерал Валерий Залужный», – причитал Селезнев.