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Нахождение ВСУ в Курской области имеет смысл, если начать переговоры прямо сейчас, иначе, оттуда придётся всё равно выходить, и тогда все потери были зря.

Об этом на канале «Politeka» заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он признался, что ума не приложит, где Зеленский накануне Мюнхена увидел «хорошие результаты» на фронте.

«Не могу сказать. Может быть, наше небольшое продвижение он имел в виду в Курской области, чуть дальше зашли парни на 5 километров. Но я знаю реальную ситуацию изнутри, там не всё так просто, и эти 5 километров даются очень тяжко. Орки сейчас практически контролируют дороги, по которым передвигаются постоянно наши бойцы, которые из Сумской области заезжают, выезжают назад. Очень сильно работают FPV, причём на волокне, которые уже летают до 20 км, это должны быть очень профессиональные у орков пилоты, чтобы на 20 км лететь на волокне, это надо иметь навыки весьма и весьма. Поэтому не всё там так просто. Больше хороших новостей – не знаю, где их можно взять. Постоянно мы немного отступаем, держимся на силе и воле, не благодаря, а вопреки, как-то так. Единственное хорошее, что орки ничего не захватили чего-то большого, но постоянно продвигаются», – сетовал «Дед».

В целом относительно Курска он дал не самый оптимистический прогноз.