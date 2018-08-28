Надо меньше пить: Порошенко решил повоевать с паутиной

28.08.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Вопреки всем ожиданиям, Украина обрела независимость от российского газа и продолжит двигаться в направлении ликвидации связей с Россией.

Об этом президент Украины Пётр Порошенко заявил в ходе 13-го совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И в Кремле, еще раз подчеркиваю, просчитались. Мы выстояли. И сегодня, как никогда ранее, мы с вами являемся независимыми – как политически, так и экономически от влияния и давления России. Уже нет газового вентиля. Более тысячи дней Украина живет без российского газа. Благодаря нашим совместным усилиям 4,6 млрд долларов – получили решение Стокгольмского арбитража, которое должен выполнить Газпром и Россия», – сказал глава украинского государства.

“Мы продолжаем нить за нитью рвать паутину, которой русский царизм, а позже красный большевизм долгие века методично опутывал свободолюбивую украинскую душу. Искренне надеюсь, что с божьей волей отниму еще одну такую ​​нить с получением автокефалии для украинской поместной православной церкви. Скажите честно, еще год назад в это никто не верил, что это может произойти так быстро. Это тоже была моя работа, работа дипломатов», – заявил он.