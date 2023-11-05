«Надо молиться» – в Киеве ждут экономической и военной катастрофы

Россия может воспользоваться крайне уязвимым положением Украины и ударить сразу на нескольких направлениях.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если весной в российских пабликах был определённый мандраж, побаивались наступления ВСУ, помня Харьков и Херсон. То сейчас у них наоборот, есть ощущение, что они могут военным путём дожать ситуацию до приемлемого им результата.

И пока их надежды не разобьются о сопротивление ВСУ, на которое надо молиться, говорить о переговорах пока не приходится.

Выдержим ли мы наступление? Ведь Авдеевка может оказаться не единственной точкой, где ударят. Возможно, под Авдеевкой – цель чтобы Украина стянула свои резервы, а ударят в другом месте», – поделился опасениями Золотарев.