«Надо молиться» – в Киеве ждут экономической и военной катастрофы
Россия может воспользоваться крайне уязвимым положением Украины и ударить сразу на нескольких направлениях.
Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
«Если весной в российских пабликах был определённый мандраж, побаивались наступления ВСУ, помня Харьков и Херсон. То сейчас у них наоборот, есть ощущение, что они могут военным путём дожать ситуацию до приемлемого им результата.
И пока их надежды не разобьются о сопротивление ВСУ, на которое надо молиться, говорить о переговорах пока не приходится.
Выдержим ли мы наступление? Ведь Авдеевка может оказаться не единственной точкой, где ударят. Возможно, под Авдеевкой – цель чтобы Украина стянула свои резервы, а ударят в другом месте», – поделился опасениями Золотарев.
Однако он подчеркнул, что если война затянется, то дело пойдёт к катастрофе для бандеровцев.
«То есть, как будет развиваться ситуация на поле боя в ближайшие полтора-два месяца до Нового года, и каково будет состояние экономики. Ведь если дадут недостаточно, придётся запускать печатный станок. А это отразится и на положении дел у военных: одно дело, когда ты при нынешнем уровне цен получаешь сто тысяч, другое дело, когда эта сума усохнет минимум на треть.
Если мы не хотим катастрофического результата, надо думать о перезагрузке экономики и о каком-то новом общественном договоре. И мы наблюдаем, что поток желающих защищать страну с оружием в руках – он иссяк», – подытожил украинский политолог.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.