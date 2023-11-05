«Надо молиться» – в Киеве ждут экономической и военной катастрофы

Вадим Москаленко.  
05.11.2023 18:40
  (Мск) , Киев
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Дзен, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Россия может воспользоваться крайне уязвимым положением Украины и ударить сразу на нескольких направлениях.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может воспользоваться крайне уязвимым положением Украины и ударить сразу на нескольких направлениях. Об...

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«Если весной в российских пабликах был определённый мандраж, побаивались наступления ВСУ, помня Харьков и Херсон. То сейчас у них наоборот, есть ощущение, что они могут военным путём дожать ситуацию до приемлемого им результата.

И пока их надежды не разобьются о сопротивление ВСУ, на которое надо молиться, говорить о переговорах пока не приходится.

Выдержим ли мы наступление? Ведь Авдеевка может оказаться не единственной точкой, где ударят. Возможно, под Авдеевкой – цель чтобы Украина стянула свои резервы, а ударят в другом месте», – поделился опасениями Золотарев.

Однако он подчеркнул, что если война затянется, то дело пойдёт к катастрофе для бандеровцев.

«То есть, как будет развиваться ситуация на поле боя в ближайшие полтора-два месяца до Нового года, и каково будет состояние экономики. Ведь если дадут недостаточно, придётся запускать печатный станок. А это отразится и на положении дел у военных: одно дело, когда ты при нынешнем уровне цен получаешь сто тысяч, другое дело, когда эта сума усохнет минимум на треть.

Если мы не хотим катастрофического результата, надо думать о перезагрузке экономики и о каком-то новом общественном договоре. И мы наблюдаем, что поток желающих защищать страну с оружием в руках – он иссяк», – подытожил украинский политолог.

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