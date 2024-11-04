«Надо на это идти» – Лукашенко придумал, как обходить санкции

Елена Острякова.  
04.11.2024 19:20
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сельское хозяйство, Торговля


Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил схему по обходу западных санкций на калий.

Об этом он заявил сегодня на совещании по химпрому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил схему по обходу западных санкций на калий. Об этом...

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«Сегодня они блокируют поставки калийных удобрений. Но у меня море запросов, не буду называть эти государства, которые говорят: давайте вместе сделаем и будем продавать комплексные удобрения, смешанные удобрения. Надо на это идти.

Мы куда-то поставим калий. Стоит там завод на границе где-то. Смешиваем удобрения – и сразу за границу продаем вместе с лицом, с которым мы будем делать в другом государстве эти удобрения», – сказал Лукашенко.

Он также предложил предприятию «Беларуськалий» перерабатывать калийные соли самостоятельно.

«Спрос огромнейший, потому что на продовольствие всегда будет спрос большой, а без минеральных удобрений какое продовольствие… Его нет», – заключил Лукашенко.

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