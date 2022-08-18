«Надо настраиваться на длительную борьбу» – Затулин дал свою оценку хода СВО

Новости Украины

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин в феврале был против признания ЛДНР, а по сути – начала СВО.

Об этом он заявил в интервью татарстанскому изданию «Бизнес Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Я не считал, что мы в полной мере готовы к тому, чтобы начать, по сути, военные действия. А они становились неизбежным последствием признания ДНР и ЛНР. Я был уверен, что мы должны исходить из нашего собственного опыта 2008 года. Тогда мы вступились за Осетию, а потом — за Абхазию после того, как на Осетию напал Саакашвили. В данном случае я тоже предлагал обратиться к нашему президенту о признании ДНР и ЛНР, если на них нападет Украина. Но депутаты-коммунисты внесли другое предложение. И оно больше понравилось нашему руководству. И был избран этот путь. Сейчас мы стоим перед другими проблемами», – сказал Затулин.

Он не считает, что Запад стремился к обязательному военному столкновению на Украине.

«Запад хотел продолжать манипулировать ситуацией на востоке Украины и добиваться того, чтобы в какой-то подходящий момент Киев мог бы провести операцию, похожую на ту, что провела Хорватия против Сербской Краины, то есть подавить очаг сопротивления в Донецкой и Луганской народных республиках, не доведя дело до конфронтации с Россией. Для этого Москву надо было напугать санкциями и добиться от нее того, чтобы она не могла открыто помогать Донецку и Луганску. Это примерно так же, как в свое время Югославия при Милошевиче под давлением Запада вынуждена была отказать в прямой поддержке Республики Сербской Боснии и Герцеговине, когда там шла война. Поддержку оказывали, но тайно, по ночам, не широким образом. Если бы Запад добился нечто похожего и от нас, это был бы предел его мечтаний», – сказал Затулин.

Депутат не думает, что на Украине воспринимают Россию как освободителей.

«Сегодняшний настрой населения Украины — это действительно большая проблема. Мало кому понравится, когда над головой у вас свистят пули и снаряды, когда в ходе военной операции гибнут люди, да и не только военные. Погибают и мирные жители. Все это становится поводом для наращивания ненависти к России. С нашей стороны мы ожесточаемся, потому что гибнут мирные жители Донецка, Луганска. С той стороны точно так же растет ожесточение. Поэтому у меня нет иллюзий по поводу того, что на Украине ждут нашего прихода», – сказал Затулин.

Он выступает против полного освобождения Украины.

«Конечно, для нас было бы значительно проще, если бы Украина прекратила свое существование как независимое государство. Не было бы Украины — не было бы и к нам претензий с ее стороны. Но я не уверен, что мы в состоянии достичь таких результатов по той причине, что это требует слишком больших жертв и изнурительной борьбы. Мы должны ставить достижимые цели. Мы должны вернуть те территории, которые тяготеют к нам исторически, географически, культурно и которые населены русскоязычными людьми. Это Восточная и Южная Украина. Когда дело касается центральной Украины, у меня нет абсолютной уверенности, надо ли это делать. Но у меня есть точная уверенность, что не следует планировать освободительный поход в Западную Украину», – сказал Затулин.

Он считает, что сейчас конфликт на Украине «приобретает черты Отечественной войн за выживание России», он не закончится, даже если Россия выйдет на границу с Польшей.

«Мир, который возникнет рано или поздно, все равно окажется худым. Он будет выглядеть как замороженный конфликт или перемирие. Мы от этого уже не избавимся. Даже если выйдем на границу с Польшей, это не значит, что она немедленно станет границей мира и дружбы. Мы не ликвидируем свои проблемы. Они сохранятся. Надо настраиваться на длительную борьбу, но в других формах», – сказал Затулин.