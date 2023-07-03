«Надо остановиться»: экс-советник Кучмы о провальном наступлении ВСУ

Наступление ВСУ за месяц не принесло каких-либо результатов, но украинская власть продолжает бросать на убой своих солдат, скрывая потери.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте никаких перемен нет, опять они врут, что продвижение. Ну какое продвижение? Никакого продвижения там особого нет. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, но самого главного не говорится, сколько украинцев погибло. Власть нагло врет, сколько с 4 числа по 2 июля, скоро месяц будет. То есть контрнаступление идет типа с 4 числа, сегодня 2-е, через два будет месяц контрнаступления. Сколько погибших?», – задает вопрос Соскин.

Он подчеркивает, что украинская армия не сможет прорвать российские линии обороны и призывает остановить наступление.

«Они сидят в бункерах, там промышленное поле минирования, его пройти нельзя – в Запорожской области, в Донецкой, это все не поддается прорыву. То есть Зеленский готов угробить 100 тысяч украинцев ради чего? Ради заказа Ротшильдов, Рокфеллеров? На кого, Зеленский, ты работаешь, на каких, чей ты?..

Надо остановиться. В НАТО никто не проголосует Украину, потому что уже Венгрия и Турция заблокировали, когда надо было, Финляндию и Швецию. Орбан сказал «Ни при каких обстоятельствах», турок тоже. Греция тоже будет против, многие страны будут против, Германия против будет, да и Америка будет. Франция – вообще может быть там революция и свергнут Макрона. То есть о чем речь?».