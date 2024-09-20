«Надо отводить»: крупная группировка ВСУ может оказаться в котле на Донбассе – полковник СБУ

Российская армия создала предпосылки для того, чтобы замкнуть крупную группировку украинских войск в районе Невельского выступа в ДНР.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Василия Голованова заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Старикова, ВСУ никак не удается остановить динамику продвижения российских войск.

«Нам необходимо сделать все возможное, чтобы противник приостановил динамику своего продвижения. А он не приостанавливает – вот, смотрите, Кураховское направление, там Невельский выступ, они обошли его – и нам приходится сейчас выводить свои войска. Получается со стороны Красногоровки – это южное, на север – Александрополь, а сверху – Украинск. Вот, Украинск пал, был оставлен нашими войсками, остался только террикон, а дальше – степи. Так вот, сам по себе город стал плацдармом», – отметил он.

«Я вообще думал, они пойдут на Селидово, а они пошли на юг… пошли на Гострое. В итоге собираются взять в окружение наши подразделения, которые находятся в Невельском кармане, и нам необходимо сейчас снова выводить. Если не выйдем – раньше было там 3-4 бригады, но там может образоваться котел и это очень серьезно. Как только это возьмут, это, опять же, будет плацдарм, и пойдут одни снизу, одни сверху», – заключил Стариков.