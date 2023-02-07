«Надо привлекать юристов»: ВСУ уличены в регулярном использовании химического оружия

Владимир Гладков.  
07.02.2023 18:35
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Вооружённые бандеровцы начали использовать в качестве оружия отравляющие химические вещества, которые разносятся с помощью беспилотников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вооружённые бандеровцы начали использовать в качестве оружия отравляющие химические вещества, которые разносятся с помощью...

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«Условные всушники применяют химическое оружие в Донбассе. Вы верите в достоверность этого, и что действительно ВСУ его применяют?», – спросил ведущий.

«У меня несколько знакомых занимаются беспилотниками, тоже говорят, что какой-то гадостью они обмазывают дроны. Даже когда наши их сбивают, потом прикасаться к ним нельзя. Есть такое, очень может быть, что и распыляют что-то. У меня нет точных свидетельств с фронта, что были попытки что-то распылять с дронов», – объяснил Чадаев.

Однако он подчеркнул, что даже если ВСУ и применяют какую-то химию в боевых целях, обвинить их в использовании химоружия может быть непросто.

«Но есть большая разница между применением химических веществ и химического оружия. Является ли химическим оружием хлорциан, или что они там используют, это вопрос, что называется, к юристам. Но факт налицо, они уже пошли в эту сторону», – добавил политолог.

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