«Надо шевелиться»: Лукашенко покажет Путину «все узкие места»

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Западные санкции создали проблемы с логистикой, но Белоруссия всё равно работает на внешних рынках.

Об этом сказал прездент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, посвященном проблемам экспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественно, мы ушли из прибалтийских портов. Работаем в районе Питера, смотрим на более северные порты Мурманска (а это – миллионы, миллионы тонн грузов, которые мы должны поставлять). Работаем и на юге Российской Федерации через их порты. Никто нам не препятствует в портах. Но еще раз подчеркиваю: узкое место – железнодорожные поставки, особенно – направление Санкт-Петербург», – сказал Александр Лукашенко на совещании, посвященном проблемам экспорта.

Батька добавил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о реализации новых двух крупных проектов, один из которых касается железнодорожной ветки из Белоруссии в Санкт-Петербург.

«К моей встрече, которая состоится в ближайшее время, с президентом России были подготовлены, скажем так, презентационные материалы по всем узким местам в направлении Санкт-Петербурга – железной дороги. Можно вернуться к тому, что было в советский период – восстановить разъезды. Восстановив разъезды, мы значительно увеличим на ближайшие годы поставки нашей продукции», – сказал Лукашенко.

Лукашенко коснулся также вопроса создания Белоруссией собственных портовых мощностей в России.

«Не надо отказываться от еще одного порта, который нам предлагают, надо вести переговоры и договариваться. Путин мне сказал дословно: если ты хочешь грузить, работать и иметь собственность в других портах под Ленинградом, я поддержу», – сказал Лукашенко.

В Белоруссии будет создана комиссия, которая займется вопросами экспорта белорусских товаров. Возглавит ее посол в РФ Дмитрий Крутой.

«Мы выстояли. Сейчас надо подниматься с колен. Санкции, не санкции – весь мир и минеральные удобрения готов покупать, и нефтепродукты. Даже в России дефицит. И так далее. Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться. Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров», – сказал Лукашенко Крутому.