«Надо спешить!»: Россия пока сильно отстает от США по боевой авиации

Елена Острякова.  
13.11.2023 18:59
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Первое подразделение многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 появится у России в следующем году.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Первое подразделение многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 появится у России в следующем году. Об...

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«Очень медленно мы это делаем, очень неторопливо. Давайте говорить правду. Мы только в течение трех-четырех лет выйдем на производство 25 машин в год. Это очень медленно», – сказал Артамонов.

Проблема отставания от Запада будет решаться за счет новых самолетов Су-75 Checkmate. Это машины пятого поколения с одной силовой установкой ускоренного выпуска, которые не уступают по боевым характеристикам – ни Су-30, ни американским Ф-35.

«Их возможно будет клепать до сотни в год. И все равно мы будем немножечко опаздывать, потому что у американцев Ф-16 наделано по самое не хочу – более 3 тыс экземпляров. Так что, дай Боже, нам под тысячу произвести истребителей в течение трех-пяти лет», – сказал Артамонов.

Он считает, что России нужно «ускорить выпуск истребителей и не относиться к ним, как к алмазам, которые мы полируем и храним в Грановитой палате», поскольку на Украину уже начали поступать Ф-16.

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