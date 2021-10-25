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25.10.2021 19:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
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Надо срочно готовить плановые электроотключения промышленности – экс-минэнерго Украины

Новости УкраиныНа Украине в 4,5 раза меньше требуемого количества угля для бесперебойной подачи электричества. Об...

На Украине в 4,5 раза меньше требуемого количества угля для бесперебойной подачи электричества.

Об этом в эфире «Телеканала Киев» заявил занимавший должность министра энергетики Украины в 2019 – 2020 годах Алексей Оржель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В начале сентября (2020 года – ред.) было 2млн, 638 тысяч тонн угля.  Сейчас в октябре, когда начался отопительный период, у нас 593 тысячи», – рассказал Оржель.

«Это в 4,5 раза меньше», – определил телеведущий.

«2,7 (миллиона тонн – ред.) должно быть, по факту 593. Давайте откровенно. Там 90 тысяч тонн на Луганской ТЭЦ, которая ограниченна в выдаче в общую систему, и где-то 150 тысяч тонн – это уголь, который не горит. Где-то долго лежал, так называемая «подошва», который нужно подсвечивать тем самым природным газом, чтобы он сгорел. Вот и посчитайте, сколько у нас реально», – констатировал экс-министр.

«Смотрите, что скрывается за этими цифрами? Вы сказали о 593 тысячи тонн угля. Я сказал о 4,5 раз. Для людей, что это значит?» – спросил ведущий.

«Это означает, что в системе, есть такие узловые точки, это наши электростанции. И может произойти ситуация, когда она не сможет выдать необходимую мощность, то есть, не сможет работать. Как результат – в системе падают соответствующие показатели и включаются автоматические выключатели, которые отключают части систем», – объяснил Оржель.

«И дальше мы понимаем, если отключаются части систем, то отключаются дома, квартиры», – продолжил сотрудник канала.

«Да, – согласился экс-министр. – И поэтому сейчас нужно было, скорее всего, вчера, садиться с губернаторами, садиться с министерствами и определяться по плановым отключениям промышленности».

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