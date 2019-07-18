«Надо стрелять и брать русских в котлы» – киевский конфликтолог

18.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украине пора прекратить разговоры о том, что Донбасс невозможно вернуть военным путем.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил, экс-сотрудник Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба ВСУ, директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог-международник Григорий Перепелица.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, война в Донбассе не прекратится, пока «Россия не начнет нести реальные физические и экономические потери».

«Мы закрепили войну в форме АТО. Теперь начали выходить из этого тупика. Но опять – никакого применения оружия. Идет война. Если вы не собираетесь воевать, остается капитулировать. Генштаб заявляет, что освободить Донбасс военным путем невозможно. Нам говорят: там наши граждане, мы не можем по ним стрелять. Ну тогда бросайте оружие и идите в дипломаты. Зачем нам Вооруженные силы? Вы обязаны стрелять – ваше назначение. Или кроме как бомбить нет другой тактики? Создавайте «котлы» противнику, как это делали нам русские войска», – потребовал Перепелица.