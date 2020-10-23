«Надо торопиться» – в Раде вознамерились стрясти с России до $500 млрд за «разрушения в Донбассе»

23.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Верховной раде подготавливают законопроект, предписывающий начать подсчитывать денежную компенсацию, которую в будущем Киев потребует от России за «нанесённый ущерб».

Об этом в ходе киевского форума по безопасности заявила глава партии «Голос» Кира Рудик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существует законопроект, который мы внесли, и который сейчас рассматривается в комитете, о том, чтобы собрать информацию – сколько мы будем требовать от России в будущем. Потому что сейчас, каждый день, пока мы не собираем эту информацию, пусть через 20-30 лет, нас наши коллеги не поблагодарят.

Эта такая работа, которую необходимо проводить уже сейчас. Потому нужен такой закон – подсчитывать, какие убытки Россия наносит Украине, потому что мы видим, что есть международные прецеденты, когда эти деньги были возвращены. Мы также будем требовать. Может быть следующие созывы, но мы будем требовать от России компенсацию за убытки, которые она нанесла Украине», – сказала она.

Также Рудик подчеркнула, что Украина запросто может «насчитать» компенсацию в миллиарды долларов, и не сделать этого – настоящее преступление.

«Сколько это требовать – пять, пятьдесят или пятьсот миллиардов долларов? Мы не знаем. Другие страны – например, Кувейт – очень долго, фактически по крохам, собирали эту информацию.

У нас же война проходит фактически в режиме онлайн. Мы знаем, где что происходит, где что разрушено, кто ответственен за то или другое разрушение. И не собирать и не подсчитывать эту информацию – фактически преступление», – резюмировала депутат.