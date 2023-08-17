Надо убедить США в близости к победе, чтобы выманить нужное оружие – экс-посол в Вашингтоне

Предоставление Соединенными Штатами военной и финансовой помощи Украине напрямую зависит от успехов на фронте. Ожидания от «контрнаступа» оказались слишком завышенными, и теперь нужно убеждать западных союзников в том, что Украина идет к победе.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что, к сожалению, все зависит снова от успехов Украины на фронте, от наших Вооруженных сил. Сейчас – то, что накручено, что накрутили: «контрнаступление», «Крым»… сейчас мы пожинаем плоды этой информационной накрутки, а на самом деле, это просто летне-осенняя кампания в этой войне. Настроения разные, но нам нужно добиться в США, в Конгрессе поддержки выделения средств на этот квартал этого года, на завершение этого года, потому что у них финансовый год с 1 октября. И продолжение ленд-лиза, хотя бы на бумаге в законодательном варианте, в Конгрессе. Это то, что нужно сделать. Американцы, я не скажу, что уменьшают поставки – нет, они просто по видам не додают, а по боеприпасам к тем системам, которые уже поставили, они сейчас пакет на 200 миллионов добавили… Вот такая ситуация, и нам нужно очень сильно поработать, чтобы убедить не только в США скептиков, но и всех, что Украина идет к победе», – беспокоится Чалый.