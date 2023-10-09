«Надо убить атомную энергетику и безжалостно выжечь российскую оборонку» – МИД Украины

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Если Запад не захочет вводить новые санкции против РФ, это будут означать военную помощь России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Если не будет поддерживаться темп введения новых санкций против РФ, не будут закрываться каналы их обхода, не решится вопрос использования российских частных и суверенных замороженных активов в интересах Украины, российская экономика полностью адаптируется к войне. На встрече глав МИД стран ЕС в Киеве я сказал партнерам – либо вы это делаете, либо вам придется платить гораздо больше, тратить гораздо больше ресурсов на решение проблем, созданных российской агрессией против Украины. Разговор прост – нет политической воли вводить новые санкции? Значит, вы помогаете России продолжать войну. Это закон любой страны в истории санкций», – сказал Кулеба в интервью «Форбс. Украина».

Он утверждает, что Украина имеет эффективный план санкций, который озвучил президент Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом.

«Надо убивать российскую атомную энергетику, безжалостно выжигать весь российский оборонный сектор, реформировать потолок цен на российскую нефть, переводить на другой уровень ужесточения разговор со странами, способствующими России в обходе санкций.

Россия развязала тотальную войну, нужно бороться с нею не полумерами, а жесткими полноценными действиями на всех фронтах. Иначе мы просто увидим стабилизацию российской экономики», – заявляет глава МИД Украины.

У него уточнили, что он подразумевает, под словами «убивать российскую атомную энергетику».

«Росатом» нужно заводить под санкции, отказываться от российского ядерного топлива. Компания Westinghouse в сотрудничестве с Минэнерго произвела топливо, подходящее для советских типов реакторов. Мы дали всем странам инструмент, благодаря которому можно избавиться от зависимости от российской атомной энергии», – объясняет министр.

По его словам, в ближайший месяц будет видно, осознают ли западные партнеры эту проблему.

«Мы озвучили, что нужен 12-й пакет санкций, работа над ним сейчас только на стадии подготовки. Понимаю, было лето, были другие задачи. Но сейчас любые оправдания, почему они еще не начали в полной мере работать над 12-м пакетом санкций, иссякли», – ультиимативно резюмировал Кулеба.