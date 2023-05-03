«Надо ударить по Киеву» – Баранец оправдывает отмену Бессмертного полка

Отменяя шествие бессмертного полка, руководство России должно продемонстрировать свою решительность и возможности, и начать наносить массированные удары по Киеву.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отказались от шествия Бессмертного полка. Потому что такое сборище народа, это может собраться за два миллиона – и обязательно устроят провокацию с помощью беспилотника. А могут найтись и люди, которые в этой толпе что-то оставят, и это рванёт.

Эта отмена не потому, что мы кого-то боимся. Мы просто переживаем за то, чтобы наши люди оказались в безопасности. Отменяя шествие Бессмертного полка и Парад Победы, мы прежде всего заботимся о безопасности людей. И я не думаю, что мы жертвуем каким-то имиджем. Это человеческая жизнь», – сказал эксперт.