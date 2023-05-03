«Надо ударить по Киеву» – Баранец оправдывает отмену Бессмертного полка

Владимир Гладков.  
03.05.2023 19:11
  (Мск) , Москва
Просмотров: 661
 
Дзен, Общество, Россия, Украина


Отменяя шествие бессмертного полка, руководство России должно продемонстрировать свою решительность и возможности, и начать наносить массированные удары по Киеву.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отменяя шествие бессмертного полка, руководство России должно продемонстрировать свою решительность и возможности, и начать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы отказались от шествия Бессмертного полка. Потому что такое сборище народа, это может собраться за два миллиона – и обязательно устроят провокацию с помощью беспилотника. А могут найтись и люди, которые в этой толпе что-то оставят, и это рванёт.

Эта отмена не потому, что мы кого-то боимся. Мы просто переживаем за то, чтобы наши люди оказались в безопасности. Отменяя шествие Бессмертного полка и Парад Победы, мы прежде всего заботимся о безопасности людей. И я не думаю, что мы жертвуем каким-то имиджем. Это человеческая жизнь», – сказал эксперт.

Однако он добавил, что российскому руководству следует продемонстрировать свои возможности, и начать наносит удары по Киеву.

«Я таю одну надежду – что всё-таки наше командование и политическое руководство сподобится показать народу, что руки у нас длинные. И беспилотники могут падать не только в Подмосковье, но и в центре Киева. Это не наш выбор. Красивый город Киев, но дураки в нём правят», – добавил Баранец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть