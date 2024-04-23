Надо уже забыть про русофобское СНГ – Аксёнов

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Крым будет выступать с законодательной инициативой в сфере привлечения трудовых мигрантов, приравнивая их к гражданам визовых стран. В таком случае ответственность за их пребывание и соблюдение сроков несет работодатель.

Об этом в эфире «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо уже забыть про СНГ. За эти годы, как Советский союз распался, в основном у власти в бывших республиках находились антироссийские, русофобские политики, которые делали всё для того, чтобы создать негатив на территории стран по отношению к русским, к православию, к России в целом. Люди приезжают сюда, видят в нашей стране дойную корову, просто чтобы временно поработать. Никакой ответственности, ни моральной, ни человеческой. Задача выдоить как можно больше и уехать назад», – подчеркнул он.

По словам главы Крыма, миграционная политика в стране должна стать жестче, поскольку по разным оценкам сейчас в России находится 14 миллионов трудовых мигрантов, что составляет десятую часть населения.

«Мы будем ещё вносить предложение по изменению федерального законодательства в этой части. Потому что сегодня мигрант, который нарушил правила и не выехал из страны, никакой ответственности не несет. Если его поймают через полгода, через год, вне зависимости от того, чем он занимался, максимум, будет депортация. Поэтому мы предложили их приравнять к гражданам тех стран, которые имеют визовый режим и приезжают по визе, когда работодатель несёт полную ответственность, вплоть до пересечения границы этим человеком до конца. Я считаю – это справедливо, если работодатель приглашает к себе жителей других стран, должен обеспечить их достойное поведение и, понятно, платить зарплату. Здесь никто не говорит об ущемлении чьих-то прав», – подчеркнул Аксёнов.