Надо в корне менять логику защиты авиасообщения в РФ от террора – эксперт по беспилотникам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Современная техника позволяет любому психу блокировать работу аэропортов, защиту которых нужно модернизировать.

Об этом на подкасте «Чистота понимания» заявил политолог и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Сегодня любой кулибин самопальный может сделать фанерную модельку, обернуть ее фольгой, присобачить к ней движок и отправить ее откуда-нибудь в сторону какого-нибудь аэропорта. Она просто должна размерами плюс-минус совпадать с этими «Лютыми» или «Бобрами», которые сейчас летят. И после этого можно звонить этому самому диспетчеру и говорить, видели дроны? А дальше радар покажет, что действительно, что-то похожее на дрон куда-то такое летит, и все, вот вам транспортный коллапс», – сказал Чадаев.

По его мнению, защищать нужно не аэропорты, а пассажиропоток: если возникает угроза, то перенаправлять людей на другие маршруты.