Надо закрыться от России и Белоруссии стеной на десятилетия – экс-посол Украины в США

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Лучшим выходом для Украины будет отгородиться от России и Белоруссии стеной. Этот процесс должен затянуться на десятилетия.

Об этом в эфире «Украинского медиа-центра заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое впечатление, что кроме того, чтобы закрыться каким-то барьером от этой территории российской, возможно, белорусской сейчас, другого способа нет. Нам нужно чем-то закрыться на десятилетия, если мы не хотим постоянно сталкиваться с тем, что… после Крыма что они делали? Со своей территории били по украинцам, со своей территории – это же подтвержденный факт. Не заходя на нашу территорию просто. В том числе курсанты артиллерийских училищ старшего курса экзамен сдавали», – заявил Чалый.