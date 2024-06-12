Надо закрыться от России и Белоруссии стеной на десятилетия – экс-посол Украины в США

Анатолий Лапин.  
12.06.2024 14:46
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Лучшим выходом для Украины будет отгородиться от России и Белоруссии стеной. Этот процесс должен затянуться на десятилетия.

Об этом в эфире «Украинского медиа-центра заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лучшим выходом для Украины будет отгородиться от России и Белоруссии стеной. Этот процесс должен...

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«У меня такое впечатление, что кроме того, чтобы закрыться каким-то барьером от этой территории российской, возможно, белорусской сейчас, другого способа нет. Нам нужно чем-то закрыться на десятилетия, если мы не хотим постоянно сталкиваться с тем, что… после Крыма что они делали? Со своей территории били по украинцам, со своей территории – это же подтвержденный факт. Не заходя на нашу территорию просто. В том числе курсанты артиллерийских училищ старшего курса экзамен сдавали», – заявил Чалый.

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