Украина пытается скопировать российские ударные беспилотники «Герань» для того, чтобы получить возможность совершать больше кровавых терактов на территории РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны всегда ждать каких-то гадостей и подлостей. Украинская сторона показала, что они не только чижиков едят, они, в самом деле, великие подлости делают.

Можно вспомнить Крымский мост, попытки удара по Севастопольской военной базе, постоянные обстрелы пограничных территорий РФ, и даже удар по базе стратегической авиации в Энгельсе», – пояснил публицист.