«Надо ждать больших подлостей» – бандеровцы пытаются скопировать «Герани»
Украина пытается скопировать российские ударные беспилотники «Герань» для того, чтобы получить возможность совершать больше кровавых терактов на территории РФ.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Мы должны всегда ждать каких-то гадостей и подлостей. Украинская сторона показала, что они не только чижиков едят, они, в самом деле, великие подлости делают.
Можно вспомнить Крымский мост, попытки удара по Севастопольской военной базе, постоянные обстрелы пограничных территорий РФ, и даже удар по базе стратегической авиации в Энгельсе», – пояснил публицист.
Он выразил опасение, что у Украины могут появиться новые беспилотники дальнего радиуса действия.
«Украина сейчас активнейшим образом работает с тем, чтобы скопировать российские «Герани». Мы видели, они якобы показали запуск собственного дрона, каким они будут стараться терроризировать российскую территорию», – добавил Анпилогов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.