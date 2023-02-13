«Надо ждать больших подлостей» – бандеровцы пытаются скопировать «Герани»

Владимир Гладков.  
13.02.2023 19:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 64
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина пытается скопировать российские ударные беспилотники «Герань» для того, чтобы получить возможность совершать больше кровавых терактов на территории РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил публицист Алексей Анпилогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается скопировать российские ударные беспилотники «Герань» для того, чтобы получить возможность совершать больше...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Мы должны всегда ждать каких-то гадостей и подлостей. Украинская сторона показала, что они не только чижиков едят, они, в самом деле, великие подлости делают.

Можно вспомнить Крымский мост, попытки удара по Севастопольской военной базе, постоянные обстрелы пограничных территорий РФ, и даже удар по базе стратегической авиации в Энгельсе», – пояснил публицист.

Он выразил опасение, что у Украины могут появиться новые беспилотники дальнего радиуса действия.

«Украина сейчас активнейшим образом работает с тем, чтобы скопировать российские «Герани». Мы видели, они якобы показали запуск собственного дрона, каким они будут стараться терроризировать российскую территорию», – добавил Анпилогов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть