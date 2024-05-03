Надо жестоко мстить Киеву за одно только покушение на Крымский мост – военный историк

В Киеве должны знать, что за удар по Крымскому мосту прилетит по всем центрам принятия решений, пусть даже это будет больше психологически, чем стратегически выгодно.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал военный историк, член редколлегии военно-исторического журнала «Милитари Крым» Сергей Колдин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К этим угрозам стоит относиться максимально серьезно, потому что это и так ясно – они будут пытаться наносить удары по Крымскому мосту. С какой вероятностью успешности – это уже второй вопрос. Но то, что они будут пытаться продолжать бить по Крымскому мосту, это однозначно. Это даже не какой-то план военной операции, а часть психологической войны. Поэтому нужно отнестись очень серьёзно. И я бы сказал даже больше: в случае попытки такой массированной атаки, даже если им вообще ничего не удастся повредить, ответ должен быть нанесён без всяких ограничений. Я не говорю, как наш зампредседателя Совета нацбезопасности Медведев сказал, что вообще всеми видами оружия. Я конечно понимаю: бить ядерными ударами по Украине – это на сегодня, во всяком случае, какой-то перебор. Они применялись всего один раз в мировой истории. И там много людей, которые наши люди. Они до сих пор есть», – подчеркнул военный эксперт.

«Но, допустим, ударить по центру Киева, по Банковой и по Верховной Раде для психологического аспекта. На нас и так уже повесили всех собак, можно об этом не задумываться. Они должны знать, что будет за удар по Крымскому мосту. Это же не просто мост – это символ единения России с Крымом. То есть он имеет не только транспортное, коммуникационное, даже в какой-то степени военное значение – он имеет ещё огромное моральное значение. Поэтому за это нужно наказывать с самый большой степенью серьезности», – заключил Колдин.