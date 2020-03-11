11.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

«Надоело быть с русскими» – на канале Порошенко предложили разделить Украину

Украине стоит подумать, чтобы оформить развод с теми регионами, которые отказались быть в ее составе.

Об этом заявила дозвонившаяся в эфир принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко 5 канала жительница Киева, представившаяся как Неля Андреевна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Телезрительница заявила, что в Крыму и на Донбассе живут русские, с которыми она бы не хотела сосуществовать в одной стране. Примечательно, что при этом женщина не смогла сформулировать свои мысли на украинском языке и попросила разрешения высказаться на русском.

«Скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас боремся за Донбасс, который шесть лет под русским влиянием. Там стоят тысячи-тысячи русских граждан. Русских. Зачем мы их тянем в нашу жизнь? Зачем мы тянем Крым в нашу жизнь? Там все русские, там все русские! И я предлагаю – ну давайте разделимся. Ну, разделилась Чехословакия, елки-палки, живет Кипр пополам, Германия жила сколько лет. Извините, на хрен нам этот русский мир? Надоело! Мне уже много лет, я хочу пожить в Украине, а не в какой-то там Рашке», – заявила телезрительница, представившаяся Нелей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть