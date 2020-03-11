«Надоело быть с русскими» – на канале Порошенко предложили разделить Украину

11.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украине стоит подумать, чтобы оформить развод с теми регионами, которые отказались быть в ее составе.

Об этом заявила дозвонившаяся в эфир принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко 5 канала жительница Киева, представившаяся как Неля Андреевна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телезрительница заявила, что в Крыму и на Донбассе живут русские, с которыми она бы не хотела сосуществовать в одной стране. Примечательно, что при этом женщина не смогла сформулировать свои мысли на украинском языке и попросила разрешения высказаться на русском.

«Скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас боремся за Донбасс, который шесть лет под русским влиянием. Там стоят тысячи-тысячи русских граждан. Русских. Зачем мы их тянем в нашу жизнь? Зачем мы тянем Крым в нашу жизнь? Там все русские, там все русские! И я предлагаю – ну давайте разделимся. Ну, разделилась Чехословакия, елки-палки, живет Кипр пополам, Германия жила сколько лет. Извините, на хрен нам этот русский мир? Надоело! Мне уже много лет, я хочу пожить в Украине, а не в какой-то там Рашке», – заявила телезрительница, представившаяся Нелей.