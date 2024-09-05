Надолго ли качели президента Сербии пошли в сторону России

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В последние дни президент Сербии Александр Вучич сделал ряд заявлений, которые условно можно назвать пророссийскими. В частности, он опроверг информацию о планах Белграда передать Киеву истребители МиГ-29.

Однако подобная попытка удержать баланс между Западом и Россией не является для сербского лидера ничем новым, и не стоит делать из этого далеко идущих выводов, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Президент Сербии Александр Вучич 5 сентября подтвердил, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина на участие в саммите БРИКС, но пока не принял решения о поездке из-за плотного графика в октябре, в том числе в ООН.

Напомним, Путин на полях ВЭФ попросил вице-премьера Сербии Александра Вулина передать привет президенту Вучичу, и выразил надежду, что тот приедет на саммит БРИКС в Казани.

«Я получил приглашение президента Путина дней 10-12 назад, очень любезное приглашение участвовать в саммите БРИКС 23-24 октября. У нас тогда будут важные гости из-за границы. Но, чтобы сейчас не говорить, есть много важных визитов и поездок, поэтому об этом будем разговаривать около 10 октября», – заявил Вучич журналистам в четверг.

Он также напомнил о праздновании 80-летия освобождения Белграда 20 октября, и роли Красной Армии, которая «с помощью наших сил принесла свободу нашей стране».

По словам Вучича, в этом году Сербия вместе с РФ и другими участниками освобождения проведет насыщенную программу празднований. Сербский президент повторил, что его страна «проводит суверенную политику и поддерживает традиционные отношения с Россией и другими странами».

А днём ранее Вучич опроверг предположения оппонентов о передаче истребителей МиГ-29 Украине (через посредничество Франции) в качестве частичной оплаты за приобретенные Белградом французские самолеты «Рафаль».

«Некоторые говорят, что мы наши МиГи отправим на Украину. Те, кто знают меня, Верховного главнокомандующего армией Республики Сербия, понимают, что я никогда в жизни бы этого не сделал и ни за что на свете их никому бы не отдал», – заверил он.

Отдельные российские комментаторы поспешили представить эти заявления как свидетельство чуть ли не разворота Сербии в сторону России. Мол, Вучич, наконец, решил прислушаться к мнению сербов, большинство которых выступает против вступления их страны в Европейский Союз – и за тесное сотрудничество с БРИКС, в первую очередь, с Россией и Китаем.

Однако не стоит очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. Ведь буквально 1 сентября 2024 года, на конференции по безопасности GLOBESEC в Праге, Александр Вучич публично отрицал наличие тесных связей со своим российским коллегой Владимиром Путиным и отвергал предположения о том, что его страна – «троянский конь» Москвы в Европе.

Вучич в очередной раз напомнил, что не встречался и не разговаривал с Путиным два с лишним года, прошедших с момента начала СВО на Украине, а Белград неоднократно осуждал «российское вторжение на Украину» на международных площадках, таких как Генеральная Ассамблея ООН.

«Да, у нас традиционно очень хорошие связи, и мы этого не скрываем. И я не стыжусь этого в отношениях с Россией. Так всегда было между сербами и русскими. И мы – единственная страна в Европе, которая не вводила санкции против России. Как видите, я не боюсь говорить об этом открыто. Никто в Европе не согласен со мной по этому вопросу, но все в Европе понимают мою позицию», – заявил президент Сербии.

Так что вовсе не исключено, что буквально в ближайшие дни Александр Вучич в очередной раз заявит о «безальтернативности европейского пути для Сербии», ради которого нужно будет пойти на непростые решения.

Ведь, 5 сентября из Брюсселя раздался очередной окрик в адрес Белграда – официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Сербию отказаться от укрепления отношений и партнерства с Россией, так как это якобы противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в Евросоюз.