Надругавшиеся над православной святыней отделались штрафами

30.03.2021, Москва, Михаил Рябов

Военнослужащие ВМФ – выходцы из Дагестана, опубликовавшие ролик, где демонстративно со смехом моют обувь святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде, получили судебные приговоры в виде штрафов.

Об этом сообщает газета «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым перед судом предстал бывший контрактник Расул Сайханов. Он не явился с повинной, однако впоследствии заявил о раскаянии в содеянном, совершил пожертвование храму в размере 10 тыс. руб., а также принес извинения.

В итоге судья приговорил Расула Сайханова к штрафу в размере 100 тыс. руб.

«По-другому отнесся к предъявленному обвинению срочник Джамалдин Магомедов. Вину свою он не признал и объяснил, что просто протирал обувь от пыли, мозаичную икону над краном видел, но не придал этому никакого значения. Он также якобы не заметил, как его сослуживец Азад Караханов снимал его на видеокамеру, и не просил его об этом. О том, что из кранов текла «святая вода», он не знал, а информации о правилах и ограничениях использования воды в часовне не было.

Он не хотел кого-либо оскорбить или задеть религиозные чувства, заявил военнослужащий Магомедов, он просто хотел очистить обувь от пыли. Слов предупреждения от сослуживца из-за шума воды он не расслышал, а смех, запечатленный на видео, вообще никак не был связан с помывкой обуви — в этот момент он что-то обсуждал с товарищем», – пишет издание.

Суд приговорил Джамалдина Магомедова к штрафу в 200 тыс. руб. Оба приговора уже вступили в законную силу.