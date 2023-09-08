Надсмотрищик Запада за Боснией угрожает лидеру боснийских сербов

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Верховный представитель по БиГ, немецкий дипломат Кристиан Шмидт заявил, что собирается нанести визит в Республику Сербскую.

Ранее президент сербского энтитета Милорад Додик предупредил, что Шмидт будет арестован и депортирован при попытке въехать в РС.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Шмидт публично заявил о своих намерениях побывать на территории Республики Сербской.

«На самом деле у меня назначены там встречи в ближайшие несколько дней и недель, особенно в Баня-Луке, и в других городах. Я придерживаюсь этого и рекомендую господину Додику больше не настаивать на своей эгоистичной глупости», – сказал Шмидт.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что со следующей недели Верховный представитель по БиГ, немец Кристиан Шмидт не сможет въехать на территорию сербского энтитета.

«Он больше не получит сопровождения. Если мы узнаем, что он въехал, его вышлют из Республики Сербской. Со следующей недели он не сможет въехать. Пусть попробует!», – говорил Додик.

Республика Сербская официально не признает Шмидта Верховным представителем, поскольку при назначении его кандидатура не прошла согласования в Совбезе ООН, где против нее выступали Россия и Китай. После же того, как немец незаконно занял свой пост, он повел резкую антисерсбкую политику по передаче последних остатков суверенитета РС бошнякской элите Сараево. В частности контроля над государственными ведомствами республики, ее собственностью .

«Я защищен Венской дипломатической конвенцией и поэтому пользуюсь иммунитетом. Несмотря на это, Додик не имел бы полномочий арестовать меня или отдать приказ о моем аресте, поскольку у него нет полномочий отдавать приказы полиции. Додик уже пытался заявлять на меня в Прокуратуру Республики Сербской, но там мудро передали это дело в Прокуратуру Сараево, от которой я больше ничего не слышал», – прокомментировал ситуацию Шмидт.

По словам гражданина Германии, поведение Додика – это «пощечина ЕС, который пытается установить верховенство закона в Боснии».

«Он обманывается, если думает, что для него существуют особые права или особые правила. Поэтому господину Додику следует готовиться к довольно неприятным моментам», – пригрозил Шмидт.

Запад хочет лишить Республику Сербскую остатков суверенитета, подчинив ее Сараево, поскольку позиция сербского энтитета БиГ препятствует вступлению страны в НАТО и присоединению к антироссийским санкциям.

При этом Додик в отличие от президента Сербии Александара Вучича продолжает общаться и встречаться с президентом России Владимиром Путиным. В ответ Запад активизировал деятельность в РС коллаборационистской оппозиции, которая пробует вырвать власть у патриотов, возглавляемых Додиком.