Надсмотрщик за Боснией пригрозил живьём забанить сербов за отрицание фейкового «геноцида в Сребренице»

22.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Завершающий свои полномочия Верховный представитель по БиГ, австрийский дипломат Валентин Инцко пообещал ввести в законодательство страны запрет на отрицание «геноцида в Сребренице».

Подобным образом Инцко пообещал поступить в том случае, если до 11 июля этот закон не примет Парламентская скупщина БиГ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отличающийся подчеркнутой сербофобией Валентин Инцко, чьи полномочия как раз должны завершиться к середине июля этого года, опасается, что соответствующий законопроект не будет утвержден боснийским парламентом, поскольку его заблокируют боснийские сербы.

В свою очередь, негативное отношение к боснийским сербам и Республике Сербской нынешний Верховный представитель питает из-за принципиальной позиции Баня-Луки, не допускающей превращения БиГ в унитарное государство, управляемое бошнякской элитой Сараево и вступления страны в НАТО.

Поэтому признанием состряпанного американскими политтехнологами «геноцида» Запад пытается навесить на РС статус «геноцидного образования», с последующим демонтажем энтитета.

«Угрожая подобными решениями, он продолжает создавать проблемы этой стране, не предлагая никаких решений, кроме навязывания интересов определенных бошнякских политических партий», – прокомментировала инициативы Инцко глава фракции сербского Союза независимых социал-демократов в Парламентской скупщине Снежана Новакович Бурсач.

«Принимая во внимание, что роль института (Верховного представителя) заключается в помощи реализации гражданского аспекта Дейтонских мирных соглашений, было бы более полезно выступать за исследование и раскрытие всей правды о военных событиях и преступлениях, которые включают множество «белых пятен», включая места массовых казней представителей сербского народа, которые никогда прежде не квалифицировались должным образом», – отметила она.

Снежана Новакович Бурсач

Боснийский шахтерский городок Сребреница последние десятилетия стал предметом политических спекуляций. Во время войны 90-х он и соседняя Жепа были превращены в исламистские анклавы, из которых банды под командованием оправданного Гаагой кровавого военного преступника Насера Орича нападали на окрестные сербские села, преимущественно по православным праздникам, поголовно вырезая их население и сжигая дома и церкви.

Боевики Насера Орича у разоренного ими православного храма в окрестностях Сребреницы

Стоящие на границе анклавов миротворцы ООН никак не препятствовали этому. После очередной подобной провокации в 1995 году командование Войска Республики Сербской приняло решение ликвидировать бандитские анклавы у себя в тылу.

Войскам боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича удалось занять Сребреницу и Жепу, откуда были целенаправленно эвакуированы все женщины и дети. После чего сербы расстреляли более сотни взятых в плен исламистских боевиков, причем приказа командования по их уничтожению не было, однако командиры и солдаты, у многих из которых бошнякскими сепаратистами были вырезаны родственники, проявили самоуправство в этом вопросе.

На основании произошедшего западными потитехнологами был создан мифический «геноцид в Сребренице», который стал поводом для авиации НАТО вмешаться в конфликт и с воздуха атаковать позиции боснийских сербов.

После этого удара инициатива перешла к бошнякской и хорватской сторонам, которым в результате совместного блицкрига удалось зачистить большую часть непризнанной Республики Сербская Краина в Хорватии, ликвидировать союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния и занять районы, ранее контролируемые боснийскими сербами, где прошли зачистки местного сербского населения.

После чего США усадили стороны конфликта за стол переговоров, принудив подписать Дейтонские соглашение, превратившие БиГ, по сути, в протекторат Запада. Мифический «геноцид» также позволил Западу расправиться с руководством боснийских сербов, в частности к пожизненному заключению Гаагским трибуналом были приговорены генерал Ратко Младич и президент Республики Сербской Радован Караджич.

Согласно лживой и не подтвержденной фактами идее «геноцида в Сребренице», формирования ВРС уничтожили в городке восемь тысяч «мужчин и юношей».

При этом в число «жертв» занесли не только расстрелянных пленных, но и останки всех погибших на этой территории в течении нескольких лет кровопролитного конфликта, включая и сербов, а также вполне себе живых людей, которые впоследствии «оживали» во время выборов и при эмиграции за рубеж.