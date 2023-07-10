Надсмотрщик Запада за Боснией продолжает воевать с Республикой Сербской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело после указа президента Республики Сербской Милорада Додика.

Лидер боснийских сербов запретил публиковать решения Верховного представителя по БиГ в республиканском «Официальном Вестнике».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подчиняющаяся бошнякской элите Сараево Прокуратура БиГ отреагировала возбуждением уголовного дела на указы президента Республики Сербской Милорада Додика о ратификации решения парламента сербского энтитета – Народной скупщины.

Речь идет об отказе публиковать решения не признаваемого боснийскими сербами западного надсмотрщика за Боснией – Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта в «Официальном Вестнике» РС. А также недействительности решений Конституционного суда БиГ в Республике Сербской.

«В Прокуратуре Боснии и Герцеговины по вышеупомянутому делу была сформирована группа из трех прокуроров, которые совместно с SIPA (Государственным агентством расследований и защиты – боснийским аналогом ФСБ, контролируемым бошнякской элитой Сараево – ред.), а также другими органами безопасности и полиции – проводят предусмотренные законом мероприятия, результаты которых будут доведены до сведения общественности», – заявил пресс-секретарь Прокуратуры БиГ Борис Грубешич.

В свою очередь, в Республике Сербской на возможные репрессии со стороны боснийских силовых структур, напрямую подчиняющихся сараевской бошнякской элите и ее западным покровителям, отреагировали с явным недоумением и объяснимым негативом.

«В Конституции (Республики Сербской – ред.) четко указано, что законы принимаются Народной скупщиной… Как можно подавать в суд на людей, которые соблюдают гарантированные Конституцией права? Это не решения президента РС Милорада Додика, не премьер-министра… Шмидт легитимен только для Федерации (бошнякско –хорватской – ред.) БиГ, здесь он только гражданин Германии, и его решения не могут быть приняты на территории Республики Сербской», – заявил премьер-министр РС Радован Вишкович.

Колониальный институт Верховного представителя по БиГ появился после войны 90-х, навязанный стране Западом по результатам Дейтонских соглашений и оккупацией страны контингентом НАТО. Этот назначаемый Западом чиновник имеет особые полномочия – менять законы и снимать с должностей государственных служащих всех уровней.

Все годы Верховные представители забирали у сербского энтитета БиГ – Республики Сербской гарантированные ей Дейтонскими соглашениями полномочия. Чтобы подчинить республику сербов бошнякской элите Сараево. В последние годы они пытались через Конституционный суд БиГ, где заправляют иностранцы, бошняки и хорваты, отобрать РС право на собственные лесные и водные ресурсы, и даже запретить праздновать День Республики Сербской.

С 2021 года Республика Сербская не признает нового Верховного представителя – немца Кристиана Шмидта, поскольку, согласно существующим правилам, его кандидатура должна утверждаться в Совбезе ООН, но там против нее резко выступали Россия и Китай. Но ЕС поставил германского чиновника в обход Совбеза, сделав того нелегитимной фигурой, которого признало только Сараево.

Запад давно хочет поставить РС в подчинение Сараево, поскольку энтитет боснийских сербов не дает этой стране вступить в НАТО и присоединиться к антироссийским санкциям. За это при поддержке на недавних президентских выборах в сербском энтитете Шмидт попробовал провести прозападную кандидатку – Елену Тривич, передав функцию подсчета голосов из Избиркома РС в ЦИК БиГ. Но и там не удалось серьезно подтасовать данные, поскольку перевес в сторону патриота и русофила Милорада Додика был велик.

К слову сказать, перед выборами Тривич встречалась со Шмидтом, а Додик – с президентом России Владимиром Путиным, из-за чего у него охладели отношения с президентом Сербии Александаром Вучичем, который, боясь Запада, обрубил всякое общение с российским коллегой. А вот Додик своим принципам не изменяет.