«Надувание щек»: в Киеве не оценили предложение шведов дать самолёты

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Украина не сможет собрать самолёты так же, как бронетехнику – с разных стран по чуть-чуть.

Об этом в эфире интернет-канала «Espreso» заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать озвученное в Швеции предложение дать Украине самолёты «Грипен», пока американцы затягивают со своими «Ф-16».

«Это совсем другой самолёт. Это политический вопрос и разговор ни о чём, бла-бла-бла, надувание щёк. Это разные самолёты, которые потребуют совсем разного. Комплекс «Ф-16» – это один самолёт, который требует одних элементов для обслуживания, а «Грипен» – это шведская платформа, требующая совсем другого», – сказал Хазан.

Он подчеркнул, что если Украина наберёт разных видов самолётов, то управлять этим всем не получится.

«Нельзя делать из ВСУ зверинец, в котором каждой твари по паре. Это к тому, что некоторые предлагают там чуть-чуть взять, там чуть-чуть взять. Как эту всю технику потом эксплуатировать?» – подытожил эксперт.