Надвигается транспортная блокада Приднестровья

Надвигается транспортная блокада ПриднестровьяНовости Украины
Президент Молдовы Майя Санду полна решимости создать проблемы жителям ПМР и поддерживает для них запрет на пересечение границы с Украиной на приднестровских автономерах.
Об этом она заявила в интервью телеканалу RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости
«Это решение по номерам было принято еще в 2018 году. Это не новость. Просто они это не принимали всерьез. Сейчас украинская сторона объявила. Есть достаточно времени для того, чтобы поменять эти номера», – сказала Санду.
Она не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и считает приднестровцев гражданами Молдовы.
В феврале посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко на встрече с врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем заявил, что Украина запретит въезд на свою территорию автомобилям, которые зарегистрированы в ПМР, с 1 сентября текущего года. Решение принято по инициативе молдавской стороны.
По мнению приднестровских аналитиков, реализация этого решения создаст жителям непризнанной республики серьезные гуманитарные и экономические проблемы. Правительство Приднестровья обратилось за помощью к ОБСЕ.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.