Надвигается транспортная блокада Приднестровья

28.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президент Молдовы Майя Санду полна решимости создать проблемы жителям ПМР и поддерживает для них запрет на пересечение границы с Украиной на приднестровских автономерах.

Об этом она заявила в интервью телеканалу RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это решение по номерам было принято еще в 2018 году. Это не новость. Просто они это не принимали всерьез. Сейчас украинская сторона объявила. Есть достаточно времени для того, чтобы поменять эти номера», – сказала Санду.

Она не намерена встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским и считает приднестровцев гражданами Молдовы.

В феврале посол Украины в Кишиневе Марк Шевченко на встрече с врио премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокоем заявил, что Украина запретит въезд на свою территорию автомобилям, которые зарегистрированы в ПМР, с 1 сентября текущего года. Решение принято по инициативе молдавской стороны.

По мнению приднестровских аналитиков, реализация этого решения создаст жителям непризнанной республики серьезные гуманитарные и экономические проблемы. Правительство Приднестровья обратилось за помощью к ОБСЕ.