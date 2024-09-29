Надышаться перед смертью: Европа судорожно закупает российский газ

Елена Острякова.  
29.09.2024 13:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Россия, Украина, Энергетика


Закупки ЕС российского газа в этом году  увеличились с 23 до 30 млрд кубометров, поставки растут последние 8 месяцев.

Об этом в интервью РДВ ТВ заявил  главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Закупки ЕС российского газа в этом году  увеличились с 23 до 30 млрд кубометров,...

«Европа сейчас, несмотря на то, что у них заполнены по максимуму хранилища природного газа, сократилось потребление, сейчас по максимуму закупается именно российским газом, потому что неопределенность по будущему украинского транзита сохраняется. За последние 4 месяца экспорт нашего трубопроводного газа в ЕС вырос на 32%. Это очень серьезная величина. Понятно, что Европа закупается впрок. И надо понимать, что до конца года мы резко увеличим объемы поставок в ЕС», – сказал Громов.

Он рассматривает три варианта сохранения украинского транзита. Самый маловероятный – перенос точки покупки на российско-украинскую границу. Также мощности украинской ГТС может бронировать любая европейская фирма без привлечения «Газпрома». Самым вероятным сценарием эксперт назвал своповые обмены с Азербайджаном, когда Украина продолжит прокачивать российский газ, но он будет считаться азербайджанским.

По мнению Громова, при любом сценарии украинский транзит сохранится еще несколько лет,  но будет стремительно падать. В 2025 г он прогнозирует его в объеме 9-10 млрд кубометров, а после 2028 полностью транзит полностью остановится.

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