Наедут спецы РФ и создадут отборную армию ПМР – в Молдове агитируют за партию румынки Санду

Вадим Москаленко.  
29.07.2025 19:17
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Пропаганда, Россия


Россия может решить вопрос создания своего плацдарма на территории Республики Молдовы даже политическим путём.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может решить вопрос создания своего плацдарма на территории Республики Молдовы даже политическим путём....

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«Ни Украина, ни Румыния – никто не пропустит российские войска в Приднестровье. Их и не нужно пускать вот так, потому что у нас сейчас существует фильтр в аэропорту. Этот фильтр создали давно, который не пропускает российских военных, ФСБшников, людей, которые имеют отношение к российской армии – они приезжают в качестве гражданских лиц в Приднестровье, но все идут через Кишинёв.

И большинство из них возвращают. А представьте, если будет новая власть, пророссийская, которая просто этот фильтр уберёт с аэропорта, и через прямые рейсы из Стамбула, из Армении, Грузии эти могут по 20-30 человек в рейсе, они  могут поднять этот контингент до 20-30 тысяч, они могут ежедневно пребывать в Молдову по 100, по 200 человек», – нагнетал Шалар.

«И представьте, через полгода здесь будет очень большой военный контингент. И учитывая то, что военные склады в Колбасной очень большие. Учитывая то, что  в 2011 году, когда Янукович руководил, они пропустили через Украину 5 эшелонов вооружений в Приднестровье. И ещё через Одесский порт. Что там было, мне никто в Киеве не говорит, потому что они просто получили приказ из Москвы пропускать. И Янукович дал команду выпускать, и никто не сопротивлялся.

Сейчас Молдова очень важна. Потому что Россия хочет  создать плацдарм в ПМР и в Молдове  она хочет распределить своё влияние с Приднестровья на всю республику Молдову, и она будет представлять угрозу и для Румынии, для стран НАТО, и для ЕС, и для Украины», – вещал молдаванин.

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