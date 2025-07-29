Наедут спецы РФ и создадут отборную армию ПМР – в Молдове агитируют за партию румынки Санду

Россия может решить вопрос создания своего плацдарма на территории Республики Молдовы даже политическим путём.

Об этом на канале «Мы – Украина» заявил бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни Украина, ни Румыния – никто не пропустит российские войска в Приднестровье. Их и не нужно пускать вот так, потому что у нас сейчас существует фильтр в аэропорту. Этот фильтр создали давно, который не пропускает российских военных, ФСБшников, людей, которые имеют отношение к российской армии – они приезжают в качестве гражданских лиц в Приднестровье, но все идут через Кишинёв.

И большинство из них возвращают. А представьте, если будет новая власть, пророссийская, которая просто этот фильтр уберёт с аэропорта, и через прямые рейсы из Стамбула, из Армении, Грузии эти могут по 20-30 человек в рейсе, они могут поднять этот контингент до 20-30 тысяч, они могут ежедневно пребывать в Молдову по 100, по 200 человек», – нагнетал Шалар.