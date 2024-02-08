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Иностранные наемники, воюющие на стороне киевского режима, жалуются на тяжелую ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет американское информационное агентство Associated Press.

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Так, журналисты издания пообщались с отрядом колумбийских наемников. Отмечается, что все они получили ранения во время атаки российских дронов.

«Я думал, что умру. Мы встали и решили бежать с позиции, чтобы спасти свои жизни. Прятаться было негде», — рассказал один из колумбийцев с позывным «Чечо».

Колумбийский наемник «Чечо» в госпитале.

В свою очередь бывший военный медик Гектор Берналь, ныне руководящий центром тактической медицины под колумбийской столицей Боготой, утверждает, что менее чем год обучил более 20 своих соотечественников, которые оправились воевать на стороне ВСУ.

При этом если упомянутый выше «Чечо» уверяет, что поехал на Украину по принципиальным соображениям, то Берналь называет другие причины.

««Они похожи на латиноамериканских мигрантов, которые едут в США в поисках лучшего будущего… Они не добровольцы, которые хотят защитить флаг другой страны. Их просто подталкивает экономическая нужда», — считает инструктор.