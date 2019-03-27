Наев обьявил, что ВСУ превосходят по боевому опыту армии стран НАТО

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вооруженные силы Украины сегодня по боевому опыту в некоторых вопросах даже превосходит армии стран НАТО, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

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«Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014 года, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это — как стремительный рывок вперед», — рассказал Наев в интервью газете «Голос Украины».

В частности, по его словам, активное продвижение наблюдается во всем, что касается совместных учений и совместных действий в составе миротворческих подразделений, обучения с инструкторами из армий разных стран, военной науки, логистики и в других сферах.

«Украинское войско сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО, а по боевому опыту — в некоторых вопросах даже идет впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что срок вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далек», — отметил Наев.

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