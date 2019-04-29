Наев пытается подмазаться к Зеленскому

29.04.2019, Луганск, Владимир Гладков

После победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского украинские военачальники стали активно разворачивать кампании по самопиару, чтобы войти в доверие к новому президенту и остаться на своих годами насиженных местах.

Об этом в ходе брифинга сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, командование ВСУ всерьез обеспокоено дальнейшей своей судьбой.

«Особая волна страха прошла у высших военных начальников после предложений Зеленского возобновить расследования в отношении командиров ВСУ, виновных в провальных операциях на Донбассе, повлекших гибель огромного количества украинских военнослужащих. В связи с этим, украинские военачальники стали активно разворачивать кампании по самопиару, дабы войти в доверие к новому президенту и остаться на своих годами насиженных местах», – рассказал Филипоненко.

При этом, одним из самых ярких примеров таких самопиарщиков представитель пресс-службы назвал командующего «ООС» Сергея Наева, который в последнее время все чаще стал появляться в украинских СМИ.

«Ради сохранения своей должности, он презентует «новейшие» образцы вооружения украинской армии, вещает с передовых позиций ВСУ на Донбассе о мощи и силе украинской армии, а также о великих победах над собственным народом.

Надеемся, что новый президент Украины, в отличии от своего предшественника, будет более объективным, увидит и сделает выводы о том, что за год нахождения в должности командующего ООС, в подчиненных Наеву соединениях и частях в разы выросло количество небоевых потерь, увеличился показатель дезертирства и суицидов, а показатель хищения и контрабанды оружия достиг своего небывалого пика.

А виртуальные победы на передовой вообще отдельная надуманная и лично подконтрольная Наеву тема, результатов ноль, одни заявления на камеры», – заявил Филипоненко.