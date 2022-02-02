Наезд на экс-главу Нафтогаза. Увидит ли Коболев свою американскую маму?

Новости Украины

Для непосвященного в киевские политические интриги человека не совсем ясно, почему под каток репрессивной машины попал бывший многолетний глава Нафтогаза Андрей Коболев, у которого вчера прошли обыски дома и в офисе сотрудниками украинского ГБР (Государственного бюро расследований – Авт.).

И ведь правда – более проамериканской креатуры, чем Коболев в украинском истеблишменте найти трудно. Ну, разве что Ульяна Супрун, но та вообще американка, в то время как у Коболева в США живет лишь мама – та самая, которой он перечислил за океан свою многомиллионную премию за пиррову победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

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В разное время американцы видели Коболева даже премьер-министром, правда, не срослось. Тем не менее, как указывают киевские эксперты, у экс-главы Нафтогаза даже после его эпического увольнения с хлебной должности весной прошлого года остались влиятельные лоббисты в Штатах.

«Коболев пользуется покровительством различных субъектов, расположенных в США. У него в США достаточно сильные позиции», – уверен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Когда между Коболевым и его прежним подельником Витренко, усаженным Зеленским в освободившееся из-под Коболева кресло, пробежала черная кошка, именно заграничные лоббисты – от послов и чиновников Госдепа до грантовых активистов, завязанных на США, пытались переиграть ситуацию, воздействуя как через СМИ, так и торпедируя смену главы Нафтогаза через набсовет этой структуры.

Наиболее громким залпом в этой медиавойне стала публикация американского агентства Вloomberg, автор которой напрямую шантажировал Киев тем, что увольнение Коболева может стоить Украине транша МВФ.

Но опять же – не помогло. В этом вопросе Зеленский стоит насмерть и не слушает американских кураторов и советников.

Собственно, нынешний накат на Коболева во многом связан именно с непрекращающимися попытками последнего вернуть себе должность, используя связи за океаном. Экс-чиновника решили убрать с дороги проверенным способом – повесив на него реальные и мнимые хищения и убытки государства. Благо, за столько лет в Нафтогазе он наследил так, что обосновать можно любую претензию – документ всегда найдется.

Он и нашелся. Формальным поводом стало уголовное дело по факту «мирного урегулирования» Нафтогазом проблемы так называемого «газа Жеваго» – истории с длиннющим 20-летним уже хвостом. Напомню, речь идет о природном газе, который умыкнули в пользу предприятий находящегося сейчас на Украине в розыске по уголовному делу ферросплавного олигарха Константина Жеваго.

Сам Коболев, естественно, свою вину отрицает, хорохорится и храбрится, говорит про «слабоумие и отвагу» своих недругов, а также о том, что Нафтогаз и Укртрансгаз «руководствовались интересами своих компаний, которые смогли предотвратить незаконное списание суммы в 2 млрд гривен, что превышала рыночную стоимость самого спорного газа в период урегулирования».

Сейчас многие в Киеве уверены в том, что следующим логичным актом в этой пьесе станет бегство экс-главы Нафтогаза в Америку. Сам Коболев при этом дает понять, что на свидание с мамой ему еще рано:

«Я жил, живу и планирую продолжать жить в Украине, хоть и имею возможность много путешествовать. Я также начал свой приватный бизнес в Украине и не собираюсь от него отказываться», — написал Коболев в соцсети, комментируя обыски ГБР.

Впрочем, эксперты допускают вариант бегства за границу. Об этом говорит уже упоминавшийся выше Дмитрий Марунич, по словам которого «если дело примет серьёзный оборот, то Коболев, скорее всего, не сядет, он просто сбежит заграницу. У нас все сбегали».

Он же крайне скептически настроен и в отношении перспектив нынешних преследований Коболева:

«Пока сложно прогнозировать, чем всё это закончится, потому что во всём этом деле слишком много неясностей. Но я думаю, что всё затянется. И у меня очень большие сомнения в том, что если вину Коболева действительно докажут, он понесёт реальную ответственность».

И с этим сложно не согласиться. Пока что единственный случай, когда украинский вип-чиновник такого уровня понес хоть какое-то наказание, имел место при президенте Януковиче, посадившем премьера Тимошенко за газовый договор с Россией. Но, с другой стороны, где сейчас Янукович? А Юлия Владимировна – живее всех живых, и продолжает плести интриги на киевском политическом олимпе.