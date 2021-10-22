«Нафтогаз» до сих пор не заключил контракт на отопление украинских школ и больниц

22.10.2021 16:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на наступление холодов, большинство социальных объектов во многих городах Украины даже не надеются на скорое отопление.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос номер один в нашей стране – это не только резкая заболеваемость коронавирусом. Но и обеспечение теплом наших домов, детских садиков, больниц и других социальных объектов. Хочу рассказать, что сейчас происходит по всей Украине. Есть заведения, которые должны заключать прямые соглашения с НАК «Нафтогаз». И эти прямые соглашения до сих пор не заключены.

А это значит, что детские садики, школы, дома, тепла не имеют. Будут ли они иметь его в понедельник, через десять дней – наверняка не будет. И это пугает», – сказала она.

Савчук пояснила, что причина возникшей проблемы является слишком запутанное и сложное законодательство.

«То постановление, которое сегодня действует и по которому должны заключаться такие соглашения от старого поставщика к новому, настолько усложнено, что большинство не могут заключить прямые соглашения с «Нафтогазом», – добавила депутат.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украине не хватит запасов угля на ТЭС и ТЭЦ для прохождения осенне-зимнего периода. В связи с этим Киев начнёт закупать электроэнергию у России и Белоруссии.

Кроме того, в связи с резким ростом цен на газ производство электроэнергии на Украине сильно просело, что в скором будущем приведёт к веерным отключениям .