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22.10.2021 16:24 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
ЖКХ, Политика, Украина, Энергетика
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«Нафтогаз» до сих пор не заключил контракт на отопление украинских школ и больниц

Новости УкраиныНесмотря на наступление холодов, большинство социальных объектов во многих городах Украины даже не надеются...

Несмотря на наступление холодов, большинство социальных объектов во многих городах Украины даже не надеются на скорое отопление.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат Оксана Савчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос номер один в нашей стране – это не только резкая заболеваемость коронавирусом. Но и обеспечение теплом наших домов, детских садиков, больниц и других социальных объектов. Хочу рассказать, что сейчас происходит по всей Украине. Есть заведения, которые должны заключать прямые соглашения с НАК «Нафтогаз». И эти прямые соглашения до сих пор не заключены.

А это значит, что детские садики, школы, дома, тепла не имеют. Будут ли они иметь его в понедельник, через десять дней – наверняка не будет. И это пугает», – сказала она.

Савчук пояснила, что причина возникшей проблемы является слишком запутанное и сложное законодательство.

«То постановление, которое сегодня действует и по которому должны заключаться такие соглашения от старого поставщика к новому, настолько усложнено, что большинство не могут заключить прямые соглашения с «Нафтогазом», – добавила депутат.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украине не хватит запасов угля на ТЭС и ТЭЦ для прохождения осенне-зимнего периода. В связи с этим Киев начнёт закупать электроэнергию у России и Белоруссии.

Кроме того, в связи с резким ростом цен на газ производство электроэнергии на Украине сильно просело, что в скором будущем приведёт к веерным отключениям.

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