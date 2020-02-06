«Нафтогаз» готовит новый наглый грабеж государства

06.02.2020, Киев, Игорь Петров

Руководство НАК «Нафтогаз Украины» еще раз выписывает себе премию за выигрыш у «Газпрома» в Стокгольмского арбитража, хотя никаких оснований для этого не было и нет.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое решение [Стокгольмского арбитража] выносилось по контракту на поставку, где «Нафтогаз» проиграл два миллиарда долларов «Газпрому», а потом «Газпром» проиграл «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. Поэтому «Нафтогаз» заявил: мы вот эти 4,6 выиграли, пришли эти деньги, не пришли – это неважно, значит нам полагается один процент премии. И там пишется: вот мы получим половину (речь шла о 21 миллионе долларов).

Математика такая. Из 46 миллионов они сказали: «Мы выплатили налоги 9 миллионов, значит у нас остается 37». Из этих 37 получили 21, из которых 8 миллионов Коболев отправил маме, значит оставалось 16 миллионов, которые они должны были получить.

Но в процессе пути… эта риторика появилась не вчера. Господин Витренко и Коболев начали говорить: «Мы же не проиграли «Газпрому», мы же забрали часть долгов газом» Вообще без тени улыбки на всех эфирах: «Мы забрали часть, вот мы же выиграли 4,6, а два миллиарда мы забрали газом».

То есть о том, что они проиграли первый иск – ну вот как бы вообще речи нет! И теперь, когда уже состоялись эти переговоры: «Так нам же полагается как бы премия!». За выигранный суд. «Мы выиграли, за тот газ, который мы забрали». «Поэтому, извините пожалуйста, нам не 16, а, будьте любезны 29».

Почему 29? А значит ещё вот к тем 16, которые должны были выбрать добавьте еще 13. Почему 13? Как 13? А то, что уже было выплачено в 2018-м, то кто об этом помнит? Кто там будет считать – 20 миллионов туда, 20 миллионов сюда? И вот на полном серьезе это одобряется, и это ожидается – что вот эти деньги (то есть в гривне порядка 700 миллионов) будут выплачены.

Как они там будут между собой делить я сейчас не знаю, но просто сам факт такого беззастенчивого и наглого грабежа государства, когда на ровном месте 13 миллионов долларов выдергиваются по сути дела из госбюджета. И говорят: «так это нам, потому что мы молодцы».

Витренко в своем интервью (я читал и рыдал) говорит: «Если бы не мы с Коболевым, вообще вы ничего этого не было». А там какие-то юристы – «так они там бумажки перекладывали, это так, на вторых ролях». Но я хочу напомнить, что юристы, которые «бумажки перекладывали», получили 46 миллионов долларов гонорара. Это помимо представительских расходов и всех все платежей которые, платились. 46 миллионов составил гонорар. То есть ровно столько же, сколько господа Коболев и Витренко выписали себе в качестве премии.

Итого прямые потери бюджета составили 92 миллионов. Легким движением руки. То есть выиграли 2,9 – потратили на это ну почти там 100 миллионов долларов, ну возьмем еще представительские расходы», – сказал Землянский.