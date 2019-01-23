«Нафтогаз» грабит население Украины, а власть самоустранилась

23.01.2019, Киев, Игорь Петров

Жители Украины начали получать платежки с огромными суммами за тепло из-за нежелания власти занимается вопросами модернизации теплоснабжения и не хочет брать на себя ответственность по регулированию этой сферы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если считать чисто математически, то в случае подорожания газа на 23% подорожание тепла должно было быть в пределах 15-17%. Как происходит дальше, мне сказать сложно”, – отметил Землянский.

Он рассказал, что в Одесской области в военном городке, где живут в основном пенсионеры, в подъезде повесили объявление, что стоимость отопления будет составлять 2,5 тысячи гривен в месяц.

“Во-первых, это показывает неспособность власти контролировать ситуацию на местах. Во-вторых, Украина лишается централизованного отопления, переходя на автономное. Это ведет к росту потребления энергоносителей и к увеличению числа ЧП – наши дома не приспособлены к индивидуальному отоплению.

Главное – вместо того, чтобы заниматься вопросами модернизации и создания соответствующего уровня услуги по теплоснабжению, государство говорит – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не хочет связываться с НАК «Нефтегаз Украины», который вымогательством вытягивает деньги из коммунальных предприятий грозя срывом отопительного сезона, как мы это видели в других городах в ноябре прошлого года», – рассказал Землянский.