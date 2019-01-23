//exit;
23.01.2019, Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Украина
Просмотров:

«Нафтогаз» грабит население Украины, а власть самоустранилась

Жители Украины начали получать платежки с огромными суммами за тепло из-за нежелания власти занимается вопросами модернизации теплоснабжения и не хочет брать на себя ответственность по регулированию этой сферы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если считать чисто математически, то в случае подорожания газа на 23% подорожание тепла должно было быть в пределах 15-17%. Как происходит дальше, мне сказать сложно”, – отметил Землянский.

Он рассказал, что в Одесской области в военном городке, где живут в основном пенсионеры, в подъезде повесили объявление, что стоимость отопления будет составлять 2,5 тысячи гривен в месяц.

“Во-первых, это показывает неспособность власти контролировать ситуацию на местах. Во-вторых, Украина лишается централизованного отопления, переходя на автономное. Это ведет к росту потребления энергоносителей и к увеличению числа ЧП – наши дома не приспособлены к индивидуальному отоплению.

Главное – вместо того, чтобы заниматься вопросами модернизации и создания соответствующего уровня услуги по теплоснабжению, государство говорит – спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто не хочет связываться с НАК «Нефтегаз Украины», который вымогательством вытягивает деньги из коммунальных предприятий грозя срывом отопительного сезона, как мы это видели в других городах в ноябре прошлого года», – рассказал Землянский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть